Los Concellos de la ribera del Xuvia aúnan fuerzas en defensa del río

Los episodios de turbidez y los vertidos al río Xuvia se han ido sucediendo de forma recurrente en los últimos tiempos, situaciones que se han agravado coin-cidiendo con la entrada en funcionamiento de la actividad extractiva en dos canteras en las inmediaciones de este cauce fluvial y que se suman a los episodios de malos olores y mortandad de peces causados por supuestos vertidos industriales.





Preocupados por la “salud” del río, las alcaldesas y alcaldes de los municipios de Narón, Neda, Moeche, San Sadurniño y As Somozas –todos ellos en la ribera de este río– se han reunido esta semana para aunar esfuerzos en su defensa ambiental e instar a la Xunta a que incremente el control sobre el cumplimiento de la normativa ambiental en las actividades extractivas e industriales que se desarrollan en las inmediaciones. Según explicó la alcaldesa de Moeche, Beatriz Bascoy, al término del encuentro en el que también participaron sus homológos Marián Ferreiro (Narón), Secundino García (San Sadurniño) y Juan Alonso Tembrás (As Somozas) así como la concejal de Neda Ángeles Puentes, los problemas de turbidez, que se agravan en épocas de lluvia tienen su origen en la escorrentía de lama de las dos canteras ubicadas en el curso alto del río, sobre todo la explotada desde 2021 por la empresa Francisco Gómez y Cia. en la zona de As Viñas, (en la parroquia somocense de Recemel) “cunha autorización outorgada pola Xunta que se basea nun informe de impacto ambiental do 1996”. En este sentido los Concellos exigen “que as canteiras cumpran a lexislación medioambiental en vigor a día de hoxe co fin de que cesen as verteduras que danan o río”.





Vertidos incontrolados

A estas circunstancias se suman los vertidos incontrolados, presumiblemente procedentes de las actividades industriales que se desarrollan también en el curso alto del río. Los alcaldes recordaron que en este caso la evidencia más reciente fue un fuerte olor a hidrocarburo que se extendió hace escasas semanas por zonas de Moeche y San Sadurniño, que fue puesto en conocimiento de la Guardia Civil.





Además, en septiembre del año pasado también aparecieron muertos cientos de peces en todo el recorrido del río. “Estes feitos xa obrigaron a suspender o baño nun par de ocasións na área recreativa de Soutogrande, en Moeche, e hai que recordar que Sanidade segue mantendo a prohibición do baño na área recreativa de Pedroso”, explicó Beatriz Bascoy.





Ante tal situación los Concellos acordaron continuar denunciando los problemas ante la Guardia llevar a cabo analíticas en distintos puntos en el momento en que se detecten anomalías en el cauce, con el objetivo de recabar pruebas “que permitan identificar inequivocamente a súa orixe” y “esixir as responsabilidades que correspondan”.