El Concello naronés ensalza el trabajo realizado en la comarca por la confederación Cogami

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y la concejala de Igualdade e Benestar, María del Carmen Lorenzo, visitaron las instalaciones que la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami) tiene en Ferrol. Acompañadas por el vicepresidente de la entidad, Ramón Sestayo, y de la directora del centro, María Aneiros, las representantes municipales pudieron comprobar en primera persona los servicios que presta la Confederación a las personas con discapacidad de la comarca de Ferrolterra, para favorecer su inclusión social y autonomía personal.



Uno de estos servicios es el de empleo, que cuenta con una base de datos que contabiliza 2.077 personas inscritas de las que 527 están empadronadas en Narón. Con ellas trabaja el equipo de orientación laboral para que puedan insertarse en el mercado laboral, “como as 165 que o conseguiron durante este ano 2023, das que 45 son naronesas”, indica el Concello.



“Quero destacar o traballo que realizades, ofrecendo unha serie de servizos e ferramentas indispensables para mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade e as súas familias”, remarcó la regidora, avanzando que seguirán manteniendo el convenio con la entidad “na medida das nosas posibilidades, para contribuír a esa tan necesaria inclusión real na sociedade do colectivo co que traballades”.



En estas instalaciones también se imparten cursos de formación –como el iniciado esta semana de Actividades administrativas en la relación con el cliente–. Cogami ofrece, además, otros servicios como el centro de día para personas con discapacidad, que cuenta con 20 plazas, de las que 12 están ocupadas. Allí se les presta apoyo para cubrir sus necesidades, mejorando la autonomía personal a través de talleres de mantenimiento, rehabilitación de terapia ocupacional, fisioterapia, logopedia, o actividades artísticas, entre otras.

El alumnado del CPR Jorge Juan conoce las instalaciones de la casa consistorial

Marián Ferreiro recibió este viernes en el salón de plenos a escolares de sexto de educación Infantil del CPR Jorge Juan, en el marco del programa de visitas de conocimiento de la administración local impulsado para el colectivo.



La de esta mañana fue la primera de las visitas programadas para el último trimestre del año, estando concertadas un total de siete. Este mes también se desplazarán al Consistorio alumnas y alumnos de los colegios Ponte de Xuvia, A Solaina, de los CRA de Sedes y Domirón y del CEIP A Gándara. Al encuentro asistió también la concejala de Enseñanza, Olga Ameneiro.



“Uns 150 escolares realizarán actividades didácticas e visitarán diferentes dependencias do Concello para finalmente realizar unha posta en común da visita”, afirmó la regidora naronesa.



Al finalizar en encuentro los responsables municipales se fotografiaron con los menores.