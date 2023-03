El Concello de Fene y la Xunta colaboran en la mejora de la zona de la lonja de Barallobre

La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, ejecuta actualmente obras de urbanización, pavimentación y ordenación vial en el entorno del edificio de la lonja de Barallobre. Responsables autonómicos (como la presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas) y municipales (tales como el alcalde, Juventino Trigo) visitaron ayer los trabajos, en los que la Xunta invertirá 90.000 euros.

El objetivo de la actuación es ordenar el tráfico existente en la zona, pavimentando diversas superficies “para maior seguridade da circulación rodada”. También se ampliarán las áreas de aparcamiento para los usuarios del puerto, minimizando las interferencias que se pudiesen producir con la operativa de carga y descarga de la lonja. “Ademais conéctanse á rede de saneamento do centro de poxas as augas de baldeo e paviméntase a chancela de traballo con formigón armado fronte ao edificio da lonza, limitando o seu acceso con morróns de fundición”, especifican desde la Consellería.

La obra incluye, asimismo, elementos de urbanización como arquetas, sumideros, canalizaciones y la correspondiente señalización horizontal y vertical. Se prevé que los trabajos culminen el próximo mes.

Iluminación

Desde el Ayuntamiento de Fene indican que, inicialmente, el proyecto de Portos no recogía iluminación pública en la zona del nuevo aparcamiento, por lo que desde el Consistorio se ofreció su inclusión en el plan de despliegue LED que se está llevando a cabo en todo el municipio.

“Consideramos oportuno darlles a posibilidade de que deixasen a preinstalación feita e, unha vez rematadas as obras, seremos nós desde o Concello quen instalemos os novos farois”, explicó el regidor fenés, Juventino Trigo.

Este ofrecimiento quedará recogido en un convenio cuya firma se llevará a cabo próximamente, en el que se abordará, además, “a situación de indefinición” sobre la titularidad del parque situado en la desembocadura de la calle Ribeiroa.

“O Concello leva anos mantendo o parque, a pesar de que non había un documento de cesión por parte de Portos do Estado primeiro e de Portos de Galicia despois. Hai uns meses solicitamos que ese espazo pasase ser de propiedade municipal para poder actuar nel sen necesidade de autorizacións autonómicas. Hoxe [por ayer] acordamos incluír no convenio da iluminación tamén a cesión”.