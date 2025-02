El Concello de Narón defiende su actuación en el vertedero incontrolado de la antigua cementera

El PSOE naronés ha presentado una denuncia ante el Servizo de Protección da Natureza da Garda Civil (Seprona) por la presencia de residuos tóxicos y peligrosos –entre los que se encuentran restos de amianto– en los terrenos de la antigua cementera de O Feal, en el actual polígono de As Lagoas.



Desde esta agrupación señalan que los residuos “depositados durante máis dun ano permanecen na zona, o que supón un grave risco para a saúde pública e o medio ambiente, especialmente pola proximidade de varios institutos”.



El socialista Jorge Ulla afirmó que “é competencia do goberno local de Marián Ferreiro actuar de maneira inmediata”, por lo que exigió al actual ejecutivo que “se depuren as responsabilidades penais e administrativas das empresas que realizaron as verteduras, así como do propietario da empresa por permitir esta situación".



Sobre esta cuestión, que se trató durante el pleno ordinario de enero que tuvo lugar el jueves, el gobierno local explicó que “a empresa propietaria da instalación vai retirar o material”.

Actuación inmediata



Desde el actual ejecutivo de Terra Galega afirmaron que la actitud de la administración local “foi a de actuar no momento no que se ten coñecemento da situación da parcela”, haciendo referencia al aviso recibido el pasado 1 de diciembre por parte de un vecino que alertaba de un robo. Un día más tarde se realizó un “requerimento á empresa propietaria –que recibió el día 4– para a retirada dos residuos que alí se atopaban”.



Asimismo, el grupo de Marián Ferreiro avanzó que “nunha nova conversa telefónica mantida coa xerencia da empresa, esta mesma semana, manifestouse a intención de proceder a retirar os residuos nos vindeiros días”.