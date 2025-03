Los cinco conos de Fene que “ya están empadronados” en Avenida Naturais

Casi han pasado cinco meses desde que los vecinos de Fene vieron como los semáforos de Avenida Naturais –así como los de Avenida do Concello y Camiño Casanova– dejaron de funcionar. También los que día a día escogen la nacional N-651 para dirigirse al trabajo o bien para efectuar su ruta de reparto. Estos últimos, al llevar vehículos de grandes dimensiones, aseguran que “es realmente peligroso, hay zonas en las que no hay visibilidad”.



Ante esta problemática, la solución del ejecutivo fenés se ha basado en poner conos de tráfico que disuaden del aparcamiento en las zonas más próximas al cruce y, por lo tanto, deberían suponer una mejora. Sin embargo, vecinos de la zona, como Juan, hace referencia a estos útiles plásticos y critica que “ya estén empadronados en esta acera”, expone resignado, entendiendo que esta “no puede ser una medida definitiva pero parece que no hay una solución”.

Con esto, más que nada, hace crítica al tiempo de espera, puesto que los conos están cerca de cumplir seis meses en el asfalto de Fene. Los decanos del lugar, además, sienten “inseguridad”, ya que, como explica Encarna, “al no haber semáforos, muchos de los coches ya no paran”, a lo que añade, al igual que otros de su quinta, que “cada vez pasan a más velocidad”.

¿Nadie va a pensar en los niños?



Entre los conductores tampoco reina la calma, y esto se deja ver día tras día en una zona en la que suena más de un claxon. “Es realmente complicado porque al ser una salida a la nacional [en referencia a la salida desde Avenida del Concello o del Camiño Casanova hasta la N-651] y no haber señalización, las incorporaciones son realmente complicadas. Es de esperar que haya un accidente más pronto que tarde”, expone Ramón, que todos los días coge esta vía para desplazarse a su puesto de trabajo.

Y, por supuesto, hay quien piensa en los niños. Primero, por que la zona está flanqueada por establecimientos hosteleros y los más pequeños tienden a jugar en las aceras si hace buen tiempo y, aunque esto no es competencia del Concello, como sí lo son los semáforos, la seguridad vial es clave para que no se produzcan infortunios.



Fene, además, es parte del Camiño Inglés y este cruce está incluido en la ruta que marca el itinerario del peregrino. A pesar de que es temporada baja y no hay tantos como en las fechas estivales, alguno ya se ha visto afectado por la inactividad del ejecutivo fenés ante esta situación.

Los vecinos y vecinas de la zona intentan verle el lado positivo, y comentan que “por lo menos tenemos algo de lo que hablar”. Sin embargo, mantienen el criticismo y aguardan que la realidad no sea otra “espera de cinco meses”, porque “lo estamos esperando a que pase algo, porque sustos ya ha habido”, aseguran.

El Concello



Por su parte, el Consistorio local ha puesto en conocimiento de este Diario que “os semáforos son un modelo antigo e fai falla un módulo que xa non se atopa no mercado, e polo tanto non é factíbel o seu amaño”.

Asimismo, aseguran que se está procediendo a la renovación del alumbrado público –incluyendo estos semáforos–, tal y como está reflejado en la Plataforma de Contratación estatal en la que se pueden consultar los pliegos de esta futura adjudicación.



A pesar de esto, uno de los cruces más transitados del municipio sigue a la espera de que no haya que aguardar otros cinco meses "para olvidarnos del ámbar, porque vale para poco o nada", asegura un vecino.