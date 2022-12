Los bomberos de Narón liberan a una mujer atrapada en su vehículo en la AG-64 a la altura de Sedes

Los profesionales del Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) de Narón han tenido que desplazarse hoy hasta la autovía AG-64 para atender a una mujer atrapada en su vehículo tras sufrir un accidente. Tal y como señalaron tanto el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, como fuentes municipales, el incidente tuvo lugar a las 09.51 horas a la altura del punto kilométrico 6 del mencionado vial –dirección As Pontes–, en la parroquia de San Estevo de Sedes.

Al parecer fue un particular quien alertó a la central de asistencia autonómica –en un principio se creyó que era la propia accidentada–, indicando que un turismo se había salido de la calzada y se encontraba volcado por un lateral, con la conductora atrapada en su interior. Con estos datos, desde el 112 se pasó el aviso a los profesionales del Speis, a la Guardia Civil de Tráfico, a Mantenimiento de Carreteras y a la Policía Local –que finalmente no tuvo que intervenir–. Asimismo, desde el servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 se movilizó hasta el punto una ambulancia asistencial para asistir a la herida.

De esta forma, los bomberos naroneses llegaron en cuestión de minutos al lugar del incidente, estabilizando y asegurando a la víctima antes de comenzar las labores de excarcelación. Una vez libre, la mujer fue atendida por el personal sanitario, que determinó que, pese a no estar herida de garvedad, lo más prudente era trasladarla al hospital Juan Cardona.