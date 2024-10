BNG tiende la mano a PSdeG y EU para lograr la Alcaldía de Mugardos

El Bloque Nacionalista Galego de Mugardos anunció ayer que va a intentar iniciar un diálogo con el resto de partidos de izquierdas del municipio para explorar la viabilidad de una moción de censura.



Esta decisión se conocía durante las últimas horas de la pasada jornada, después de que la agrupación política celebrara una asamblea con la militancia. Acto seguido a la reunión, el BNG expuso su intención de liderar una nueva ronda de contacto con el PSdeG y Esquerda Unida. En esta misma junta se analizó la propuesta de EU-Mugardos, de la que se expuso que “non referenciaba ningún contido, medida ou pacto a medio-longo prazo”.



La premisa de esta actuación es clara, se busca el “deseño dun goberno estable, onde todas as partes involucradas estean verdadeiramente comprometidas de cara a impedir o deterioro que padece o Concello”, señaló la agrupación.



Asimismo, el cabeza de lista de la organización política, Evaristo Deus, explicó que su partido no busca otra cosa que no sea la efectividad política y la supervivencia de Mugardos. “Seguimos defendendo que é de imperiosa necesidade rematar coa parálise e mala xestión que afecta ao Concello baixo o mandato do actual goberno de Juan Domingo de Deus. E por iso, como xa demostramos noutras ocasións, volvemos tender a man a PSdeG e EU para dialogar e establecer uns compromisos comúns, claros e transparentes que garantan un novo goberno estable, real e sen improvisacións”, apuntó.

Normalización



El colectivo insiste en la consolidación de un nuevo gobierno, pero no sin olvidar que previamente se tendrán que llevar a cabo medidas que “normalicen a situación do Concello”, exponen, que se encuentra “cun difícil equilibrio financeiro pola incapacidade de xestionar os orzamentos municipais, así como con deficiencias notables no subministro de servizos básicos á veciñanza”. Los del BNG quieren “reactivar” el Consistorio con medidas a largo plazo y una atención directa a la ciudadanía, “totalmente olvidada”.



“Mugardos merece máis. Merece un futuro mellor, estable, con proxecto de vila. E a súa construcción depende do compromiso real de todas as forzas de esquerdas da localidade”, expuso Evaristo Deus.

Respuesta vecinal

Los vecinos de la localidad han convocado para las 19.00 horas de hoy una concentración popular bajo el lema “Mugardos non cala” para denunciar el “abandono” del municipio por parte del gobierno local. Esta movilización, que es independiente de las organizaciones políticas, buscar expresar el malestar de los vecinos ante la falta de gestión y el deterioro de los servicios básicos municipales.