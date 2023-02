El BNG de Narón califica de “lamentabel” el estado que presenta el Parque do Freixeiro

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Narón emitió ayer un comunicado en el que censura la “deixadez” del ejecutivo naronés ante el “deterioro” que padece el Parque do Río Freixeiro.



Los nacionalistas aseguran que la situación en la que se encuentra la zona actualmente es “lamentábel e moi perigosa para a veciñanza”. “O desleixo do goberno municipal de Narón lévanos a atoparnos con valos e cintas tiradas no chan desde hai uns meses. Estas medidas son simplemente informativas para avisar dun perigo pero non pode ser que dous meses despois a solución do executivo local sexa non facer nada”, atestigua la portavoz de la formación, Olaia Ledo.



La cabeza de lista del BNG en los próximos comicios hace hincapié en que desde el Ayuntamiento “anúnciase a bombo e prato a senda peonil que se está facendo para unir o Parque do Río Freixeiro co Paseo de Xuvia (...) pero a zona de Freixeiro presenta unha gran perigosidade con táboas e barandas rotas, accesos para xente con mobilidade reducida desaparecidos ou bancos deteriorados”, lamenta.

Riada



Por su parte, desde el Consistorio aseguran que se han realizado varias tareas de mantenimiento en dicho entorno a comienzos de 2023.



“Os estragos actuais derivan da riada de hai algo menos dun mes e priorizouse valar o tramo para evitar danos persoais”.



El ejecutivo naronés asegura estar tramitando desde entonces “actuacións necesarias de petición de orzamento e localización da madeira para reparar o tramo danado”.



El Ayuntamiento apunta, asimismo, a que dichas actuaciones de reparación se llevarán a cabo “o máis axiña posible, ao igual que as adxudicadas de limpeza do cauce do río ao seu

paso pola zona”.