El BNG de Narón advierte de la falta de mantenimiento en la cartelería del municipio

El Bloque Nacionalista Galego de Narón advierte de la falta de mantenimiento que presenta la cartelería en muchas zonas del municipio. Desde la formación afirman que se trata de un problema que viene de lejos y al que el Consistorio no pone la debida solución.

“Durante todo o ano demandamos, tanto en comisións, como por Rexistro ou no pleno, actuacións de mantemento sobre a cartelería. Trátase dun problema que afecta a moitas parroquias, como por exemplo a do Val, na que os paneis indicativos dos nomes dos lugares ou os informativos de sendas e rutas turísticas están derrubados ou non son visibles”, lamenta la portavoz, Olaia Ledo.

“Sabemos que son actuacións con moi pouco impacto económico e non nos serve a excusa de que existen partidas específicas para iso, porque no fondo, ano tras ano, a realidade é que non se fai”, asevera.