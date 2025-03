El BNG denuncia que PP y PSOE dejan a Cabanas sin una “verdadeira transición xusta”

El grupo municipal del BNG de Cabanas censura que PP y PSOE se hayan opuesto a la propuesta planteada por la formación –en el pleno extraordinacio celebrado a comienzos de semana– para reclamar a la Xunta que “correxise” los criterios de distribución de los Fondos de Transición Justa, cuyo objetivo es reactivar económicamente aquellas zonas afectadas por el cierre de las centrales como la de As Pontes.



En este sentido, el diputado nacionalista Xosé Manuel Golpe aseguró que “a recepción destes fondos debe priorizarse dentro destas zonas, entre elas Cabanas”, añadiendo que “a Xunta decidiu que (...) se repartan por toda a provincia da Coruña, diluíndo o efecto dos mesmos e deixando ademais fóra aos concellos lucenses de Muras, Vilalba e Xermade, directamente afectados”, remarcó.



El portavoz del BNG en Cabanas, Iago Varela, apuntó además que “chama a atención que este posicionamento do grupo municipal do PSOE colide directamente coa recente votación dunha moción semellante no Parlamento Galego, onde o grupo socialista si apoiou a iniciativa do BNG”.