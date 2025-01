El BNG considera “dubidosa” la convocatoria de la bolsa de empleo del Padroado

El Bloque Nacionalista Galego de Narón ha puesto de manifiesto su preocupación por la bolsa de empleo para el Padroado da Cultura que, según la agrupación política tiene “uns requisitos discutibles”.



Así, “despois de varias preguntas en pleno e de responder o concello de maneira inconsistente, denunciamos a posible non legalidade do proceso”, declaró la portavoz del grupo, Olaia Ledo.



Desde el BNG consideran que esta nueva oferta pública parece “estar deseñada para a mesma persoa”, por lo que sus dudas recaen en que “a xerencia non faga uso dos procesos legais de promoción interna perante unha xubilación para un posto de traballo que precisa coñecementos específicos do funcionamento do Padroado”.



Los nacionalistas reiteran la “manera de proceder pouco transparente”, del actual gobierno local, y exigen a la alcaldesa “que revise a convocatoria”, antes de que el BNG remita el asunto a la ley de Transparencia.

La respuesta



La respuesta del actual ejecutivo naronés no se ha hecho esperar y el concejal de Personal de TEGA, Pablo Mouriz, ha aseverado que “o persoal do Padroado da Cultura está, por lei, sometido ao mesmo réxime que o resto do persoal do Concello”.



Asimismo, desde el grupo de Marián Ferreiro han explicado que “a taxa de reposición afecta ao persoal que se xubila, como é o caso da praza convocada no Padroado da Cultura e trátase dun proceso para repoñer os postos que quedan vacantes”.



De la misma manera, no se contempla una selección cerrada para este empleo ya que, como explican desde el Ayuntamiento “é un procedemento aberto ao que se pode presentar calquera persoa que así o considere e cumpra os requisitos establecidos para cubrir ese posto”.