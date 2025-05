El Bloque Nacionalista Galego asegura que la “Xunta négase a actuar” ante los desperfectos del CEIP A Gándara

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha mostrado el apoyo a la ANPA del CEIP A Gándara, que denunciaba estos días la situación en la que se encuentra el centro. La agrupación asegura que la situación de la infraestructura “é nesta altura literalmente de risco grave e inminente”.



En este sentido, denuncian que a pesar de las comunicaciones del colegio y de las asociación de familias “a Xunta segue negando as necesarias obras de reparación”.



Recuerdan, asimismo, que en el último año se produjeron 3 desprendimientos de cascotes, “dous deles en horario escolar”, lo que conlleva “que os 370 alumnos do centro, persoal docente e de servizos e familias vive a diario unha situación de risco”, aseveran desde el BNG.



Cabe recordar que, como explicó la ANPA, el gobierno autonómico se comprometió a ejecutar trabajos de mejora durante el pasado año pero el ejecutivo de Rueda “contesta negando a realización neste ano, sen anunciar unha data certa”, exponen los nacionalistas.



Varios miembros del partido visitaron este lunes las instalaciones escolares y mantuvieron una reunión con representantes de la asociación de nais, pais e alumnado, quienes les trasladaron las necesidades más urgentes. Desde la agrupación se comprometieron a trasladar estas cuestiones al Parlamento, recordando que se ha instado, mediante una proposición no de ley, a que la Xunta “promova unha reunión entre o Conselleiro de educación, a dirección do CEIP da Gándara con Concello de Narón e a súa ANPA, para pactar unha relación de obras e un calendario que priorice as máis urxentes”.