Los Ayuntamientos del Camiño do Bispo coordinan la señalización de su trazado

Los nueve municipios promotores de la puesta en valor del Camiño do Bispo –Mondoñedo, Abadín, Vilalba, Xermade, Muras, As Pontes, As Somozas, San Sadurniño y Neda– acordaron recientemente establecer en el mapa los puntos para la señalización de este antiguo trazado. La ruta –que comienza en la localidad mindoniense y culmina en la nedense– recuerda el viaje realizado en el siglo XVII el prelado Luis Tello de Olivares para conocer su diócesis, de la que fue obispo entre 1668 y 1671.



Con el itinerario claro sobre el mapa, el objetivo de este trabajo intermunicipal es ahora hacer visible el recorrido mediante indicadores que permitan seguirlo. Para ello, se prevé la instalación de paneles informativos “que axuden a coñecer este percorrido histórico, así como os ítems patrimoniais que quedan daquela época e polos cales puido ter pasado o bispo Tello de Olivares cando visitou a diocese para elaborar a detallada descrición de todas as súas parroquias”, explicó la edila de Participación e Axenda 2030 de San Sadurniño, Raquel Piñeiro López.

La pretensión de los diferentes Concellos es unificar el diseño de todos los elementos, a la par que se definen qué recursos patrimoniales se vinculan al camino, “que formarán parte do relato histórico a partir do cal queremos construír unha experiencia que se poida vivir enfiando todos os territorios do norte de Lugo e A Coruña”, añadió la concejala.



En el encuentro de los representantes municipales se abordó, asimismo, las posibles vías para sufragar para el proyecto. “Unha vez teñamos todo, haberá que orzamentar o seu custe e buscar un modo áxil de financiar os investimentos necesarios, nos que poderían implicarse, por exemplo, as Deputacións da Coruña e Lugo ou a Xunta de Galicia”, aseveró por su parte el regidor sadurniñense, Secundino García.