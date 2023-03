As Pontes reformará por 1,5 millones de euros el mercado municipal y su entorno

El Ayuntamiento de As Pontes ha presentado un proyecto para reformar el mercado municipal y su entorno, con un presupuesto aproximado de 1,5 millones de euros. Sus objetivos prioritarios son urbanizar y dotar de utilidad al entorno de este lugar tras la demolición del viejo mercado, creando una nueva zona comercial y de ocio cubierta.

“A través desta intervención, que responde a unha demanda da veciñanza e do tecido comercial, hostaleiro e cultural da vila, crearemos unha ampla superficie exterior cuberta que servirá de escenario para diferentes eventos de carácter público, tanto promovidos polo Concello como polo mercado ou polo sector comercial e gastronómico da vila ou pola propia da veciñanza”, apuntó la edila de Comercio, Elena López.

Desde el Consistorio indican que el proyecto, con el que el Consistorio concurrirá a la subvención de Mercados Sostenibles del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para lograr financiación, es fruto de las aportaciones realizadas por los placeros, los vendedores del mercado, los usuarios de las instalaciones, así como por las asociaciones locales vinculadas al sector comercial y hostelero.

“Avaliaron as necesidades, tanto do mercado como das feiras, así como a oportunidade do aproveitamento do espazo resultante do derrubamento do vello mercado, achegando tamén propostas, novos usos e aproveitamentos do mercado e dun novo espazo”, aseveró la concejala.

Trabajos previstos

La intervención recoge el acondicionamiento, tanto de la fachada oeste como de la exterior del mercado, así como una pequeña ampliación del edificio para habilitar un nuevo acceso a las instalaciones.

Se actuará también en la zona de carga y descarga, quedando esta aislada de los nuevos espacios y permitiendo un uso independiente de los mismos.

Asimismo, se realizarán mejoras en los acabados y en el acondicionamiento e imagen de la planta baja del edificio.

Apertura del polideportivo

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento informó de que el pabellón polideportivo de As Pontes abrirá de nuevo este fin de semana tras la finalización de los últimos trabajos de acondicionamiento del interior de las instalaciones. Así pues, mañana sábado, la actividad se retomará con el partido de Segunda División de Fútbol Sala que disputarán a las 17.00 horas el O Esteo y el IES Coruxo.

El polideportivo de As Pontes tras la rehabilitación I Concello

La reapertura continuará el domingo con una jornada de puertas abiertas para todos los jóvenes de la villa, que tendrá lugar de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. En ella la pista polideportiva albergará diversas actividades de ocio y deporte para los niños a partir de 3 años. Para los más pequeños habrá un espacio infantil.