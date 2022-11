As Pontes pone en marcha un nuevo programa integrado de empleo

El Concello de As Pontes ha puesto en marcha una nueva edición del Programa Integrado de Emprego de Galicia, que se realiza en colaboración con los municipios limítrofes de As Somozas y As Pontes.



La acción tiene una duración de doce meses y el objetivo prioritario de la misma pasa por “mellorar a ocupabilidade e inserción laboral dos veciños dos concellos das Pontes, A Capela e Xermade, con maiores dificultades para acceer ao mercado laboral”, como informó Ana Pena, concejala de Emprego pontesa. A través de este programa formativo “ofrecémoslle ao alumnado participante unha ferramenta de axuda e acompañanemento especializado co que desenvolver as súas competencias persoais, sociais e laborais, acrecentando a súa empregabilidade para situarse, deste xeito, nunha situación máis favorable cara o mercado laboral”.



La formación está dirigida a 100 personas desempleadas, con especiales dificultades de inserción laboral; personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social, mujeres víctimas de violencia de género; menores de 30 años con baja cualificación y menores de 30 con preparación.



Empleo para el 42%

El Programa Integrado de Emprego se marca como objetivo lograr una inserción laboral del 42%. La acción incluye un amplio abanico de acciones informativas, asesoramiento, orientación laboral individualizada y un conjunto de sesiones grupales organizadas en torno a la adquisición de conocimientos sobre elaboración de un curriculum, cartas de presentación, entrevistas de trabajo así como habilidades sociolaborales y clases de coaching, inteligencia emocional y motivación para el trabajo, entre otras.



Los alumnos que tomen parte en la propuesta adquirirán competencias profesionales demandadas por el tejido industrial y comercial del entorno a través de cursos y talleres, con prácticas laborales en las siguientes áreas: Mantenimiento Industrial (150 horas); Operativa de Caja y Terminal de punto de venta (90 h.); Curso de Laminado por Infusión y GWO (110); una formación para vigilantes de seguridad (180 h.); o un curso de manejo de carretillas y plataformas elevadoras móviles de personal (24 horas), entre otras propuestas.



Selección

La selección de las personas beneficiarias del programa se realizará a través del área municipal de Emprego, pudiendo realizar la reserva de plaza en la planta baja de la Casa Consistorial pontesa, en horario de mañana (09.00 a 13.00 horas).



El presupuesto de la acción es de 185.625 euros de los cuales 148.500 son aportados por la Consellería de Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia. Asimismo, las administraciones locales de As Pontes, Xermade y A Capela.