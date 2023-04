As Pontes pondrá en marcha a finales de año un servicio de transporte público municipal

El Concello de As Pontes ha anunciado que pondrá en marcha, a finales de este año, un servicio de transporte público municipal que conectará todas las parroquias con el centro urbano, a través de tres líneas regulares y un servicio bajo demanda. “Responde a unha demanda das asociacións veciñais do rural que reclamaban un servizo de transporte que comunicase á veciñanza, nun territorio tan disperso como o noso, co núcleo urbano onde se concentran os servizos administrativos, sanitarios, educativos, económicos e de lecer”, indica el ejecutivo pontés.

La iniciativa será gratuita para los empadronados en el municipio y contará con tres itinerarios: una línea circular unirá Chamoselo y el Lago (con ocho servicios diarios, un total de 26 paradas, los 365 días); otra circular entre A Cuíña y el Lago (con 19 paradas, también todo el año y con ocho servicios por día); y una tercera que operará solamente los días lectivos y que unirá el municipio con los centros educativos (con 10 paradas, en los horarios de entrada y salida, conectado con el centro de salud).

Estas líneas se completarán con un servicio a demanda, para las parroquias, que se deberá solicitar con 48 horas de antelación y que dará cobertura a los que actualmente no llega el plan de transporte público de la Xunta (tanto en horario de mañana como de tarde).

Desde el Consistorio informan de que también habrá líneas especiales en fechas puntuales señaladas en el calendario de actividades culturales, deportivas y sociales de As Pontes.

Entre ellas, el día de Difuntos, la Feira do Queixo e o Mel de Goente, la fiesta de San Vicente de Pontoibo o las diferentes citas gastronómicas con las que cuenta el concello a lo largo del año.

También está previsto que este nuevo servicio incluya desplazamientos durante los días no lectivos a lugares de interés cultural y patrimonial, dirigidos a diferentes colectivos y entidades del municipio.