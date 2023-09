As Pontes impulsa un taller centrado en el bienestar de las mujeres cuidadoras

El departamento de Benestar Social de As Pontes, dirigido por la concejala Tania Pardo, pondrá en marcha el próximo mes el taller “A arte no autocoidado”. Se dirige a las mujeres de la localidad encargadas de cuidar a personas en el ámbito familiar (no profesionales) y continúa el trabajo que se viene realizando en el municipio en este ámbito desde 2019.

Esta iniciativa, que busca ofrecer a las cuidadoras un recurso de acompañamiento y apoyo –tanto a nivel emocional, formativo, personal y social– se llevará a cabo todos los jueves de octubre y noviembre, de 16.30 a 18.30 horas, en la Casa Dopeso.

“A través deste obradoiro o que buscamos e prestarlles un espazo de crecemento persoal desde o que explorar os múltiples beneficios que brinda a arte para o autocoidado. A través da expresión artística pódense manifestar emocións, reducir o estrés, conectar cunha mesma, descansar... Engadindo a arte á vida das mulleres coidadoras poden atopar unha fonte de benestar e equilibrio que lles a axudará a coidar de si mesmas mentres coidan a outras persoas”, apunta la edila.

Así las cosas, el taller contará con un apartado de asesoramiento, además de con actividades de carácter teórico y práctico en las que se abordarán cuestiones como la expresión emocional, la relajación y la meditación, o el alivio del estrés, entre otras, que se mezclarán con la danza y la literatura. “Esta fusión permitirá ás mulleres participantes coñecer diferentes culturas sumando novas formas de concepción do modo de vida e do autocoidado”, añaden desde el Concello.

Las interesadas pueden anotarse desde el 11 y hasta el 29 de septiembre en el departamento de Benestar Social.

520.000 euros para las entidades deportivas

En otro orden de cosas, elejecutivo pontés destinará este año un total de 520.000 euBros a las subvenciones dirigidas a las entidades deportivas del municipio.

A través de estas aportaciones, el Concello busca darles apoyo y contribuir a que “consigan os obxectivos que lle son propios, así como fomentar a participación da cidadanía, impulsando a democratización da sociedade”, explica.

Así las cosas, las entidades podrán cubrir los gastos que genere el desarrollo de sus actividades o su participación en las diferentes competiciones –en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del presente ejercicio–.

Desde el Ayuntamiento informan de que para acceder a estas ayudas será necesario presentar la correspondiente solicitud a través de la Sede Electrónica en un plazo de 10 días –contados a partir del pasado 7 de septiembre–.

