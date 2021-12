As Pontes consigue la compostela para el Camino Real Mondoñedo-Ferrol, el Camiño do Bispo

El Camino Real Mondoñedo-Ferrol ha logrado la concesión de la compostela. “Hoxe [por el lunes] é un día que ten moita importancia para nós. Este anuncio, que se refrenda coa presenza do obispo de Mondoñedo-Ferrol, permítenos facer público o decreto asinado polo Canónigo Delegado de Peregrinacións do Cabido da Catedral de Santiago no que se confirma o recoñecemento do camiño de Santiago ao seu paso polo municipio das Pontes”, indicó el alcalde de As Pontes, Valentín González, durante el acto de presentación de este reconocimiento.





Junto a él comparecieron el obispo de la diócesis Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, y los alcaldes y representantes de los concellos de Xermade, Muras, Abadín, Mondoñedo y Neda. “Este anuncio conleva a posibilidade, nunca imaxinada, de poder expedir a compostela na nosa vila, en Xermade, en Muras e en cada un dos concellos polos que transcurre este novo camiño, que vai desde Mondoñedo a Ferrol, e ao que propoñemos denominar O Camiño do Bispo”, explicó.





Beneficios

González Formoso hizo hincapie en los beneficios que esta nueva “herramienta” supondrá para los concellos. “Non é so un mecanismo de xeración económica, que o é e pódeo ser se o dinamizamos e non deixamos que sexa unha mera declaración; é tamén un recurso turístico, histórico e patrimonial. Debemos fomentar e incidir no seu coñecemento, botando man doutras administracións, para amosar ao mundo que existe unha conexión entre o Camiño Francés e o Camiño Inglés que se chama o Camiño do Bispo e as persoas que peregrinan deben saber que non se baixan do Camiño de Santiago se pasan por As Pontes. Esa debe ser a nosa aspiración e o lema do noso camiño”, dijo.





Una vez obtenido este reconocimiento eclesiástico, los promotores inician ahora un proceso administrativo para que el Camiño do Bispo sea reconocido como camino cultural y a continuación abordar una nueva fase que permita su incorporación definitiva como Camino de Santiago. “Tócanos empezar a traballar, asinar un convenio de colaboración entre os concellos polos que pasa este camiño real e comenzar a difundir esta nova realidade”, concluyó el alcalde pontés.





Felicitaciones

Por su parte, el obispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos, felicitó al Concello de As Pontes, promotor de la iniciativa, “por botar a vista cara atrás pero proxectando o presente e en futuro en clave de universalidade e acollida para sentirnos como municipios pertencentes a esta gran rede dos camiños que nos achegan a Compostela”





La concesión de la compostela al Camiño do Bispo es el resultado de un estudio y recopilación documental sobre el patrimonio histórico de As Pontes contratado por el Concello en marzo de 2020 a la empresa Cultureume. Este trabajo permitió constatar que la villa fue un centro de peregrinos y en ella existió un albergue que recogía el tránsito de los que iban de Santiago de Compostela desde el norte de Galicia y además recibía a viajeros del camino francés procedentes de Mondoñedo y Viveiro.