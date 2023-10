Ares embellece la ensenada del arenal de Chanteiro con la mejora del vial de As Salgueiras

La Concejalía de Urbanismo de Ares ha iniciado los trabajos de recuperación del camino de As Salgueiras. Se trata de una “importante” actuación, tal y como la calificó la responsable del área, Olimpia Marcos, que busca embellecer el litoral de la ensenada de la playa de Chanteiro y que permitirá, asimismo, “a conexión entre o areal e co centro histórico das batería de punta do Segaño”.

El ejecutivo aresano hará frente al coste de las obras por medio de una subvención procedente del departamento de Turismo de la Xunta –a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea–, que asciende a 71.990 euros. Con dicha aportación, que representa el 90% del coste total de la intervención (79.989 euros). Será el propio Consistorio el que haga frente al importe restante.

Proyecto

En cuanto a los aspectos técnicos, el proyecto planteado recoge dos tramos diferenciados. El primero de ellos, de 240 metros de longitud y 4,5 de ancho, “requerirá un tratamento de rego reparador”, explica el Concello.

Por su parte, el segundo tramo, será una senda peatonal de 480 metros de largo y 1,5 de ancho. Contará con pavimento de tierra estabilizada y aprovechará piedra de la zona, “creando unha base drenante natural”.

A lo largo de este itinerario se instalarán bancos y papeleras.

Trabajos de pavimentación en el camino de Gaspalleira a Maiobre

El Concello de Ares anunció también el inicio de otra obra en el término municipal: la pavimentación del camino que va de Gaspalleira a Maiobre.

Tal y como especifica el ejecutivo local, el actual firme del vial se encuentra en mal estado, por lo que se llevará a cabo su reparación por medio de un tratamiento de aglomerado asfáltico. Se procederá, asimismo, a ampliar el ancho del vial en algunas zonas, “axudando na mellora do tráfico e a comunicación interna entre os núcleos poboacionais que conecta”, explican desde el departamento de Urbanismo.

Su responsable, Olimpia Marcos, informó de que en las últimas jornadas se ha procedido a la apertura de cunetas y recordó que la actuación se engloba en la planificación “de reequilibrio territorial e conservación” acometida ya en anteriores legislaturas. La obra supondrá una inversión de 63.428 euros y contará con fondos de Agader.