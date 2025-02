Apuesta turística por el Camiño do Bispo en Ferrolterra

El camino real que une Mondoñedo con Ferrol y que enlaza en San Nicolás de Neda con el Camino Inglés y con el de San Andrés de Teixido, bautizado como Camiño do Bispo suma esfuerzos de varios concellos, que trabajan conjuntamente en el potencial de esta ruta y en el marcaje de su trazado.



Con este fin se reunieron la pasada semana en As Pontes, representantes de San Sadurniño y Neda, como municipios de la comarca, además de Mondoñedo, Abadín, Muras y Xermade.



Todos ellos acordaron iniciar el proceso para fijar el trazado de esta ruta e invitar, además, a sumarse a otros dos concellos, el de Vilalba y el de As Somozas, por los que también pasan unos pequeños tramos de la ruta.



Los municipios participantes en el encuentro tomaron la decisión de formalizar una agrupación de concellos, con el objetivo de impulsar los territorios que vertebran el norte de Galicia y, en este sentido, el Camiño do Bispo “será un factor de desenvolvemento, apostando polo turismo de calidade e a cultura, o que lle abrirá as portas de futuro a un territorio moi amplo e rico”, apuntaron los representantes municipales.

El Camiño do Bispo sigue el itinerario que, según la documentación histórica, realizó el obispo Luis Tello de Olivares en el siglo XVII en su visita a las parroquias de la Diócesis.

Recorrido

El itinerario partiría de Mondoñedo, cruzando la Terra Chá para pasar a continuación por Muras, Xermade, As Pontes, As Somozas, San Sadurniño y Neda.



La idea es que una vez que se haya definido el trazado se fomente y se trabaja de forma conjunta entre estos concellos en la potenciación como elemento turístico e incluso como factor de desarrollo socioeconómico de los lugares por los que pasa, llevando a cabo las acciones conjuntas para potenciarlo.