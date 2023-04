Aparecen pintadas en el casco histórico de Pontedeume contra Ana Obregón

El alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, calificó hoy de “descerebrados” a los autores de una serie de pintadas que han aparecido en algunos edificios del casco histórico de la villa.

Una de las pintadas a las que hace referencia Fernández I Cedida



“Ademais de condear estes feitos que danan a imaxe da nosa vila, dende o Concello solicitamos a colaboración veciñal para identificar a esta persoa ou persoas”, remarcaba el alcalde a través de sus redes sociales.



“Se alguén viu algo, por favor, que se poña en contacto coa policía local, co Concello, a través do teléfono ou desta mesma canle con calquera dos membros do goberno”, insistió.

Otra de las pintadas aparecidas

En una de estas pintadas puede leerse "Ana Obregón al paredón". Se trata de un claro índice de que los hechos se han producido recientemente, ya que se hace referencia a la polémica suscitada después de que la actriz y presentadora anunciase su "maternidad" por gestación subrogada.