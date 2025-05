El ANPA del Jorge Juan de Perlío reclama plaza para cuatro niños que se quedaron sin ella

La exclusión de cuatro niños y niñas que el próximo curso comienzan 4º de Infantil (tres años) en el CPR Jorge Juan de Perlío ha movilizado a la comunidad educativa del centro, que a través del ANPA reclama una plaza para ellos.

La portavoz de la asociación, Zaira Pérez, explicaba este viernes en la concentración organizada en el colegio que el alumnado que en el proceso de prematriculación se ha quedado sin plaza "xa formaba parte da escola infantil e cumpre todos os criterios establecidos para ter unha praza o curso que vén. Leva tempo integrado na vida escolar do Jorge Juan, medraron neste entorno educativo e as súas familias confiaron plenamente no centro para dar continuidade á súa formación".

El ANPA lamenta que, tras varios escritos dirigidos a las diferentes instancias de la Consellería, hasta ahora "a resposta é inexistente, deixando sen solución un problema que afecta directamente á estabilidade emocional e organizativa das familias".

Además, los padres y las madres recuerdan que el Jorge Juan "é un centro único na zona" porque ofrece las tres etapas educativas completas (Infantil, Primaria y ESO), "permitindo unha traxectoria educativa coherente e estable dende os primeiros anos ata a adolescencia". Además, añaden, es también el único que abre a las 7.30 horas, una medida que, como el comedor, el servicio de madrugadores, las extraescolares y la opción de recogida tardía, "facilita a conciliación".

"É inxusto que nenos que xa forman parte da dinámica do centro se vexan obrigados a abandonalo por unha cuestión de prazas, sen que se contemple ningunha medida extraordinaria para corrixir esta situación", insiste el Anpa antes de recordar que esa "falta de resposta vulnera o dereito á libre elección de centro e xera unha tensión innecesaria e un sentimento de abandono institucional". "Estamos a defender un dereito que non se pode ignorar", concluye la presidenta del ANPA.