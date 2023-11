El ANPA del CEIP de Andrade eumés denuncia que el centro “se está cayendo a cachos”

El ANPA del CEIP Plurilingüe de Andrade, de Pontedeume, denuncia que el centro “está a caer a cachos”, una situación por la que piden ayuda a la Jefatura territorial de la Consellería de Educación de la Xunta.

La asociación de madres y padres incide en que el profesorado del colegio es “marabilloso”, pero que las instalaciones, con más de 40 años, necesitan una intervención. “As ventás filtran auga e aínda que se acenda a calefacción, escápase a calor”, explican. “A zona pola que saen os nenos de infantil está feita un desastre, hai unha gran área valada que non se pode empregar, chea de maleza”, añaden.

Cedida



Inciden en que, pese a contar el centro con unos terrenos exteriores muy amplios, estos no se pueden emplear en invierno porque no cuentan con ninguna parte cubierta y que los menores pasan los recreos entre la biblioteca y los pasillos del colegio “porque non teñen onde ir”.



“Os baños levan sen reformarse dende que se fixo o colexio, están obsoletos e non hai por onde amañalos”, lamenta el ANPA, que enumera, además, problemas con el mobiliario, baldosas rotas y otras deficiencias similares.



Por todo ello, sopesan iniciar una serie de movilizaciones si sus demandas no son escuchadas por la Consellería.