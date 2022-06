El alumnado del CIFP Leixa muestra su creatividad para divulgar la figura de Rosalía

PuntoGal, el dominio gallego en internet, presentó ayer el resultado del concurso “Deseña a Rosalía” desarrollado con la colaboración de la Secretaría Xeral de Política Lingüística, la Casa de Rosalía y el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Leixa. Alumnado de este centro se encargó de diseñar, en el marco del concurso, diferentes modelos de marcapáginas alrededor de la figura de la escritora.



Los cinco seleccionados, que podrán descargarse de la web asociacion.gal, fueron los creados por Mercedes Calvo, Andrea Santiso, Elisabet Souto, Alejandro Fidalgo y Estefanía Sánchez. Los cinco recibieron un diploma y diferentes premios tecnológicos. La iniciativa incluye además la distribución de más de 2.500 ejemplares de los diseños elegidos a los visitantes de la Casa Museo Rosalía de Castro durante el verano. Las copias incluirán también un código que permite obtener un dominio .GAL por solo 13 euros más IVE. De esta forma, indican desde el mencionado dominio, se une en una misma acción la promoción de la figura de Rosalía, la lectura en gallego e internet, fórmula elegida por los organizadores para celebrar el certamen.









Motivación





Los estudiantes realizaron sus propuestas durante las últimas semanas como parte del trabajo en el aula. La directora del CIFP Leixa, Ana Roal, aprovechó el acto celebrado ayer en su centro, para agradecer la confianza depositada en la labor de su profesorado y alumnado, ya que “iniciativas como esta, de grande difusión e prestixio, permiten a realización nas aulas de traballos reais e motivadores que, ademais, poñen en valor a calidade da ensinanza de Formación Profesional”, dijo.



El secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, destacó “a importancia que para a mocidade debe ter a combinación das tecnoloxías co coñecemento dos clásicos da nosa cultura como é Rosalía de Castro”, mientras que el director general de PuntoGal, Darío Janeiro, mostró su satisfacción por la celebración de la segunda edición del concurso, “en el que Rosalía é protagonista dos proxectos de deseño dos alumnos e alumnas do centro, que poñen a súa técnica e creatividade ao servizo dun maior coñecemento e divulgación da nosa escritora máis universal”, destacó. Janeiro destacó asimismo la importancia de que el dominio se involucre en proyectos en centros educativos, ya que es ahí, dijo, “onde están as e os falantes de galego do futuro, pero tamén os usuarios das novas tecnoloxías, determinantes para a supervivencia do idioma”.



También estuvo presente en la cita el presidente del Padroado da Casa de Rosalía, Anxo Angueira, quien afirmó que “a casa de Rosalía está ao servizo de proxectos como este, no que se xuntan a creatividade escolar, a difusión na rede da identidade galega e a proxección da figura de Rosalía, todo un emblema que representa a Galicia no mundo e que sempre foi reivindicado pola mocidade”, manifestó.