Más de 250 menores naroneses participaron en el proyecto de dinamización “Casa Aberta”

El proyecto de dinamización de la Casa da Mocidade de Narón, “Casa Aberta, –que se desarrolló el pasado año entre el 18 de noviembre y el 29 de diciembre– contó con la participación de un total de 256 menores del municipio de entre 12 y 16 años.



Talleres de dibujo, pintura, animación 3D, reciclaje textil, danza urbana, escape room, videofórum, tenis de mesa, juegos de mesa, lectura juvenil, futbolín y diana comunitaria fueron algunas de las propuestas que se llevaron a cabo en esta iniciativa de socialización impulsada desde la Concejalía de Mocidade.



“Dende o Concello tratamos de dar resposta ás demandas que nos plantexou o colectivo de rapazas e rapaces en espazos de participación e tamén de poñer en marcha unha oferta de ocio específica para eles co fin de fomentar a adquisición de habelencias, recursos persoais, fomentar as relacións entre iguais…”, indicó el edil responsable del área, Pablo Mauriz. El concejal naronés aseguró que “estamos moi satisfeitos coa boa acollida deste proxecto de dinamización municipal que se levou a cabo na Casa da Mocidade, un espazo pensado para as rapazas e rapaces de Narón e que ofrece moitas outras propostas ao longo do ano”.