Más de 1.200 escolares recorrieron sobre dos ruedas las calles de la localidad naronesa

La Marcha Ciclista escolar impulsada por el Concello naronés llegó este viernes a su XVI edición con la participación de más de 1.200 escolares. La alcaldesa, Marián Ferreiro, se desplazó hasta el paseo de Xuvia para acompañar al alumnado y profesorado de los colegios participantes –Ponte de Xuvia, Jorge Juan, O Feal, o CRA, A Gándara, Santiago Apóstol, Virxe do Mar, Ayala, A Solaina y Piñeiros–. Estuvieron arropados, además, por miembros de las Anpas y padres y madres a título individual que se acercaron para disfrutar de la jornada de convivencia.



Alrededor de las 11.00 horas llegaron al paseo –en dos grupos, partiendo del aparcamiento del Pazo da Cultura y la glorieta de Freixeiro, según los centros–, en donde les esperaba un refrigerio para reponer fuerzas y emprender el camino de regreso. Los menores contaron con la presencia de la Guardia Civil, la Policía Nacional y Local y del Speis naronés, con algunos de los vehículos oficiales, que los propios escolares tuvieron la oportunidad de conocer.



La regidora naronesa puso en valor “a colaboración dos centros, das ANPAS, das forzas e corpos de Seguridade, do SPEIS, do moto Club Fojeteiros, do club ciclista Clásicos BikeWorks, do Centro Comercial Narón, a Universidade da Coruña, o establecemento Gadis, do persoal voluntario e das familias; en definitiva, de todas esas persoas que un ano máis se implicaron para que esta marcha ciclista que celebramos cada final de curso fose novamente un éxito de participación”.