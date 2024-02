Dos terremotos se dejaron notar en Cerdido y Cariño este fin de semana

El área de Ferrolterra no es especialmente propensa a los terremotos, aunque ello no quiere decir que estos fenómenos geológicos no se produzcan en la zona, como sucedió este domingo en el término municipal de Cerdido. Según detalla el Instituto Geográfico Nacional, a última hora de la tarde del pasado sábado -concretamente a las 20.22– se registró un sismo de magnitud 3 en el mencionado concello.

Se trató de un temblor leve –según la escala Richter– y muy corto, por lo que no produjo ninguna clase de incidente en el área. Este, no obstante, no fue el único terremoto de la jornada, constatándose uno marino de madrugada –a las 03.53 horas– de magnitud 2,4 en el mar Cantábrico, relativamente cerca de la costa de Cariño.