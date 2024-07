"No molesten" a las vacas de A Capelada: el aviso a turistas del Concello de Cedeira

Lo que para los que vivimos aquí forma parte de nuestro paisaje diario, para los visitantes que eligen las comarcas para sus vacaciones puede llegar a resultar exótico en muchos de los casos. Así, una de las habituales estampas veraniegas son los turistas fotografiando a las vacas en los campos.

Conscientes de que el ganado puede estresarse si no se mantienen las distancias e incluso provocar accidentes evitables, el Concello de Cedeira ha hecho un recordatorio para que no se moleste a las reses que pastan en la Serra da Capelada.

En concreto, en un comunicado piden que no se moleste "ao gando nin aos cans gardiáns" que están por la zona, ahondando en que la presencia de turistas se incrementa notablemente y recomiendan no acercarse para evitar "posibles incidentes que poden presentar un dobre perigo, tanto para as personas como para os propios animais", pues podrían sentirse atacados y defenderse.