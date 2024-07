Cedeira alerta de la presencia de tortugas exóticas en el río Condomiñas

Cedeira informa a sus vecinos y vecinas de que, de un tiempo a esta parte, el Concello tiene constancia de la presencia de tortugas alóctonas en varios tramos del río Condomiñas, “así como a aparición dalgún exemplar na propia praia”.



Estas especies invasoras fueron durante muchos años muy demandadas como mascotas sin tener en cuenta que los animales crecerían de manera considerable, por lo que fueron liberados al medio natural por sus dueños hasta convertirse, insiste el gobierno local, “nun serio problema medioambiental”.



En este mismo aspecto incide también Rafael López Loureiro, vecino de la localidad y colaborador habitual de la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), al frente del blog “Ao noroeste do noroeste”. “Estas tartarugas de florida levan polo menos dez anos no río. Teño fotografías delas de setembro do 2015. Alédome que o Concello tome cartas no asunto aínda que sexa con lentitude”, indica López Loureiro, incidiendo en que “hai uns 30 anos chegou á moda de regalarlle aos nenos as tartarugas, nunha piscina de plástico. Os animais sempre foron considerados coma un obxecto de comercio”, censura, añadiendo que este negocio “implicaba tamén a venta dos alimentos pertinentes para mantelas”.

Delito

Desde el Concello cedeirés recuerdan que la suelta en el medio natural de animales no solo es un atentado medioambiental, “senón tamén un delito”, añadiendo que “dada a súa condición de fauna exótica invasora, ademais tampouco se poden vender nin dar en adopción a outras persoas”.

Rafael López Loureiro



El Ayuntamiento indica que se encuentra en trámites con la Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta para “tomar medidas que axuden a conter a súa proliferación”.

Mientras tanto, el Consistorio hace un llamamiento para que aquellas personas que localicen un ejemplar, se pongan en contacto con el ejecutivo local, con el objetivo de proceder a su captura y su posterior envío a un centro de recuperación de fauna.

Problema

López Loureiro apunta asimismo a que la proliferación de estas tortugas alóctonas “non é o problema máis grave que ten o río”.



En este sentido, señala que la especie invasora más extendida es “o galiñeiro de ducias e ducias de parrulos e gansos, que teñen mellor prensa que a tartaruga, pero que son máis daniñas. Por poñer un exemplo, todos eses animais, como animais que son, defecan. Todo iso vai parar ao río, nas herbas e, coas augas, arrástranse todas as bacterias de Escherichia coli –E. coli– ata a praia”, lamenta. “Se hai unha relación directa do galiñeiro e a presencia de E. Coli no areal eu non o podo establecer, porque non o estudei, pero estou capacitado para sospeitar que é así”.

Rogatorio para que no se moleste al ganado que pasta en la Serra da Capelada

El Ayuntamiento de Cedeira se ha visto también en la obligación de emitir un comunicado –a través de su página web y su canal de difusión– en el que pide “non molestar ao gando nin aos cans gardiáns” que se encuentran habitualmente en la Serra da Capelada.

Vaca en la Serra da Capelada I V.V.



Así las cosas, el Consistorio incide en que en esta época estival la afluencia turística en la zona se incrementa, por lo que recomienda no acercarse a estos animales para evitar “posibles incidentes que poden presentar un dobre perigo, tanto para as persoas como para os propios animais” –al sentirse estos últimos atacados, por lo que podrían defenderse–.