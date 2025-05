Os Maios se celebran en Cedeira cun mapa de concertos simultáneos pola zona vella

Este ano, Os Maios en Cedeira volven contar coa organización da asociación cultural Discalz@s Polo Festival, que ten preparada unha proposta orixinal de música na rúa para este sábado, a partir das 12.00 horas, na que as distintas bandas irán rotando de escenarios. A xornada complétase coa programación do auditorio municipal, que ás 20.00 propón a representación de “O dragón de ouro”, a cargo de Sarabela Teatro, e ao día seguinte, ás 18.30 horas, un monólogo de Carlos Blanco.



As actuacións pola tradicional festa da primavera repartiranse en catro tramos horarios por seis puntos do casco vello: as zonas Marieta/A Ponte, Pinzón, Peirao, Os Cantís, Jojó e Praza do Peixe, que acollerán os primeiros concertos ás 12.30 e os últimos ás 15.30. Os grupos protagonistas serán P-Rayada, AC Buxainas, Aianai, Armeria, Son “5” e Chulita Carolla. Durante a xornada, a rúa Ezequiel López será peonil.



Dende unha hora antes do inicio da función da compañía Sarabela, é dicir, ás 19.00, empezarán a venderse na billeteira do auditorio municipal cedeirés as entradas para “O dragón de ouro”, a 3,50 euros. Ánxeles Cuña dirixe a representación, cuxo elenco está formado por Fernando Dacosta, Fina Calleja, Fran Lareu, Sabela Gago e Fernando González. Esta peza contemporánea, que foi traducida do texto escrito polo reputado autor alemán Roland Schimmepfenning, utiliza o humor e os xiros paradóxicos para falar da inmigración ilegal e a prostitución forzada dende diversos puntos de vista.



Para rematar a intensa programación cultural que se vivirá esta fin de semana no concello, o auditorio recibirá o domingo ao humorista arousano Carlos Blanco, que se popularizou co seu papel de Ladislao en “Mareas Vivas” e leva máis de 20 anos triunfando cos seus molólogos, amais de continuar traballando en cine, televisión e teatro como actor. Desta volta presentará “A penúltima”, unha función para a que será preciso mercar a entrada na web de Ataquilla.