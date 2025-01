La falta de recursos en el Nicolás del Río de Cedeira llegará al pleno

El gobierno local de Cedeira –formado por el PSdeG-PSOE y el BNG– presentará para su debate en la próxima sesión plenaria una moción conjunta sobre las deficiencias que presenta el CEIP Nicolás del Río. El texto demandará a la Consellería de Educación de la Xunta que dote al colegio de los recursos humanos y materiales necesarios.



En este sentido, recuerdan que las instalaciones “sofren graves carencias en ambos os dous ámbitos, porén, a moción sinala que a prioridade é asignar persoal e garantir a axeitada atención a todo o alumnado”, explica el ejecutivo en un comunicado.



En cuanto a los déficits humanos, indican que se pasó de tener tres cuidadoras a contar con dos –una a jornada completa y otra media jornada–. “Nun contexto de recorte no número de docentes do colexio e cunha redución das horas de atención do profesorado con dispoñibilidade horaria –60 horas menos–, o problema agravouse recentemente coa incorporación dun novo alumno con Necesidades Educativas Especiais (NEE) e un alto grao de dependencia”, expone el Concello.



En cuanto a los problemas estructurales, ambos partidos apuntan que “durante o curso pasado, choveu nas aulas, no pavillón e nos corredoras e había cornixas e fachadas cuxo estado representaba un risco”. Pese a que se realizaron algunas reparaciones a inicio del curso, “seguen as pingueiras no pavillón e a cuberta presenta deficiencias”.



Así las cosas, la moción reclama al gobierno autonómico que evalúe la situación en cuanto a los recursos humanos y que se reúna con la comunidad educativa. También que se dote al centro de los recursos necesarios en Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe.



Además de los medios materiales necesarios, el Concello solicita a la Consellería una reunión para abordar la construcción de un nuevo colegio.