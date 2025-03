O Concello de Cedeira repartiu esta fin de semana máis de 5.000 euros en premios

A creatividade e o espírito de troula foron dous dos aspectos principais que destacou o goberno municipal de Cedeira, tanto dos participantes coma do público, que acudiron ao desfile de disfraces que inaugurou este mes de marzo, así como o resto do programa de Entroido. “Os Argalleiros” foi a comparsa gañadora na súa categoría, mentres que na sección de grupos, de tres a nove persoas, recoñeceuse ao equipo “Os Carochas”.



Entre as comparsas que animaron as rúas esta fin de semana no municipio tamén resultaron gañadoras “Nanuk del Norte” e “Los Infieles”, que ademais obtivo o galardón á mellor carroza. Na categoría de grupos tamén recibiron premio “Cedeira Mariñeira” e “As Caralletas”. Por outra parte, na sección de parellas distinguiuse a Katrin e Katrina, mentres que na individual resolveuse un empate entre “Annibal” e “Guerrero Nórdico”. Ademais, o premio que se reservaba para asociacións ou centros educativos foi entregado a Apader, entidade sen ánimo de lucro que se dedica ao apoio ás persoas con discapacidade psíquica.



Na noite do sábado, tras o desfile e a entrega dos 5.200 euros en premios en total, a praza Roxa foi escenario dunha animada verbena a cargo do grupo Ritmo e onde, ao día seguinte, os protagonistas foron os nenos e nenas. O luns, o público de Cedeira tivo outra cita musical, no mesmo espazo, coa orquestra Origen e o programa continúa hoxe, Martes de Entroido, no polideportivo municipal. Nestas instalacións ofreceranse inchables e obradoiros para os pequenos, entre as 17.00 e 20.00 horas, e mañá mércores, a partir das 18.00, está prevista a celebración Enterro da Sardiña. O tradicional percorrido realizarase partindo dende a Marieta até a Praza Roxa.