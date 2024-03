Cedeira mejorará los espacios ajardinados del Palacete con una intervención paisajística

El ejecutivo cedeirés prevé una actuación en los espacios ajardinados del Palacete –inmueble que alberga la Oficina de Turismo y la exposición permanente de la Colección Ragael Usero– con el objetivo de mejorar e integrar su paisaje.

El Consistorio tramita en la actualidad una serie de ayudas del Fondo de Compensación Ambiental –que convoca la Xunta cada año para actuaciones ligadas con los espacios naturales, que generen puestos de trabajo en el sector– para sufragar la intervención, presupuestada en 47.172 euros correspondiendo 2.178 a la compra de 30 nuevas papeleras–.

Mientras, se contratará a seis personas durante tres meses: cinco peones y un técnico de Medio Ambiente, con una inversión de 41.484 euros.



Así pues, el proyecto recoge la sustitución de las actuales plantas en mal estado presentes en el recinto –de 927 metros cuadrados– por nuevos arbustos y árboles. Previamente, se preparará el terreno para la instalación de un sistema de riego, así como una malla antihierbas y corteza de pino “que facilitarán o mantemento destos espazos”, apunta el Concello.



Se instalará, asimismo, un bordillo de adoquín de cemento separando el límite de los macizos y el césped y se colocarán un total de 30 papeleras.

Críticas populares

Por su parte, el grupo municipal del PP responsabiliza al ejecutivo local de "dejar perder los jardines" del palacete municipal, achacando su situación actual a "la dejadez y el nulo mantenimiento" que se le ha dado a este espacio.

Foto adjuntada por los populares en su comunicado I Cedida



"El gobierno local se va a gastar casi 50.000 euros en una actuación totalmente evitable si se realizara el mantenimiento correspondiente y se actuara con previción, pero el bipartito prefirió mirar para otro lado", aseveran los populares en un comunicado.

Mientras, el regidor Pablo Moreda, indicó a preguntas de este Diario que los jardines del palacete estuvieron durante muchs años al cuidado de los jardineros del Concello, "que estiveron tentando tamén durante moito tempo salvar os buxos, pero non puido ser. Parécenos triste e unha falta de respeto que o PP de Cedeira poña en entredito o traballo do persoal municipal, e así llo expresamos xa no pleno a Xulio Cribeiro".

El alcalde remarca que el proyecto que se llevará a cabo supondrá una mejora del espacio, "máis alá de substituír as plantas que non están en bo estado. Vaise levar a cabo unha integración paisaxística desta zona verde do noso Concello, implantando un sistema de rego que facilitará o seu mantemento no futuro".