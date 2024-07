El trágico naufragio que conmocionó Cariño hace cien años

El 26 de noviembre se cumplirán 100 años de uno de los acontecimientos que más han marcado a la ciudadanía de Ortegal y, concretamente, a la de la localidad de Cariño. Aquel día, pero de 1924, 138 hombres en 23 “pericas” –también conocidas como bucetas, embarcaciones a remo muy empleadas por los marineros de aquel entonces– salieron a faenar muy temprano en busca del sustento de sus familias: la “xarda” –caballa–. En torno a las 11 de la mañana fueron sorprendidos por una galerna del Oeste –un temporal súbito y violento con fuertes ráfagas de viento– que provocó que tres de las pequeñas barcas –la “Dos amigos”, la “Remedios” y la “Mª Andrea”– quedasen a la deriva.



Los supervivientes al temporal fueron llegando a puerto después de luchar contra la virulencia de la mar en torno a las doce y media del mediodía. Así lo recogió en sus páginas el semanario “La Voz de Ortigueira”, que tituló “Un inesperado huracán hace naufragar tres traineras en Cariño”.

Los hechos

La noticia relata que fue la embarcación “Alerta” la que rescató a dos de los tripulantes de la “Dos amigos”: Antonio Teijido (30 años) y Antonio Muíños (15 años), ambos asidos a la quilla y a los que pudieron recoger Armando Laviña y José Novo tras una arriesgada maniobra “que pudo costarles la vida a todos”, resalta la crónica.



“Os salvadores xa viran entre os fumareos, ó pasaren pola Cova, outros cinco homes espidos derriba da quilla doutra perica pedindo auxilio a berros, pero non puideron facer nada por eles”. Así relata, por su parte, Hixinio Puentes –en “Os naufraxios da Galicia Norte” libro editado por la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao– la agonía de los marineros de la “Remedios” –de la que se encontraron tres cuerpos, el 6 y 7 de diciembre de ese mismo año y el 5 de enero de 1926–.



Pese a perecer todos ellos, Andrés Fernández Pardo no murió ahogado, sino que fue su cuerpo el último en encontrarse trece meses y nueve días después. “Este home morreu despois de agatuñar unha ribeira de máis de trescentos metros de altura, con moita verticalidade, e chegando enriba aínda tivo forzas para camiñar un quilómetro ata o penedo onde se foreceu do frío da noite, e alí finou”, rememora Puentes.

Muchos fueron los que trataron de localizar la tercera “perica” que faltaba, la “Mª Andrea”, acercándose hasta Punta do Limo. De camino encontraron a Manuel Pérez Fraguela (25 años), a quien el mar empujó contra las rocas de Os Aguillóns y logró llegar a tierra firme, en donde le proporcionaron ayuda en una vivienda. No volvió a saber nada de sus compañeros de embarcación.

Huella

El balance total de muertos y desaparecidos ascendió a 14. Un fatídico suceso que marcó a la villa y que sus habitantes recuerdan desde entonces. “Es una historia que, de pequeño, siempre recuerdo que nos contaban para meternos un poco de miedo con respecto al mar”, explica Eduardo Martínez Felgar, secretario del Club do Mar de Cariño.



En la jornada de hoy martes se llevará a cabo, como es habitual, la procesión marítima enmarcada en las fiestas de la Virgen del Carmen –la misa será a las 10.30 horas en las instalaciones portuarias–. Las embarcaciones de la villa se acercan todos los años a la zona del naufragio, en donde se ofrendan coronas de flores en homenaje a los desaparecidos en esta tragedia. “Mañana el obispo dirá unas palabras, coincidiendo con el centenario de este naufragio. Algunas de las personas que participan en la procesión todavía no saben realmente cómo aconteció toda la historia y es importante que se recuerde, porque fue una historia muy dura”, indica Martínez Felgar.



De cara al propio día de la efeméride, la sociedad cariñesa prepara un nuevo homenaje. “Hicimos una reunión todas las asociaciones culturales y deportivas del concello, en la que participaron también los grupos políticos y la cofradía. La idea planteada es rememorar sus nombres a través de una placa conmemorativa, que quede para el recuerdo”, explica el secretario del Club do Mar.