La Xunta destaca en Cabanas la inversión en instalaciones deportivas de la Comunidad

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, visitó junto a la directora general de Administración Local, Natalia Prieto, las obras de mejora de la eficiencia energética en el pabellón de Lavandeira. Los trabajos buscan ofrecer unas instalaciones idóneas a los clubes de patinaje y de fútbol sala que hacen uso de las mismas, así como a otras asociaciones del municipio para sus actividades.



En este sentido, desde la Xunta recuerdan que el Gobierno autonómico colabora en el proyecto con una aportación de más de 48.300 euros y remarcan que se han invertido este año más de 22 millones de euros en cerca de 200 proyectos diferentes en toda la Comunidad.

Actuaciones

Las mejoras que se están realizando en este pabellón de Cabanas incluyen trabajos en materia de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria con un nuevo sistema de aerotermia. También una reforma integral de los aseos, y otras actuaciones de aislamiento, impermeabilización, iluminación o fontanería.



Desde la Consellería de Presidencia recuerdan que el Concello recibió en los últimos años casi un millón de euros a través de las distintas líneas de apoyo en el ámbito local, de los que más de 138.100 corresponden a las aportaciones de este 2024.



Así las cosas, además de las intervenciones en las instalaciones deportivas, la Xunta destinó otros 30.000 euros a la adquisición de una furgoneta híbrida y de bajas emisiones –de nueve plazas– para el personal municipal que se encarga de las tareas de conservación, mantenimiento y control de caminos y pistas.

“A este apoio ao eido local a través do Fondo de Cooperación Local ou do Fondo de Compensación Local súmanse outras convocatorias da Dirección Xeral de Administración Local como a Orde de infraestruturas de uso público (3,5 millóns de euros) coa que se financiaron máis dun cento de actuacións este ano como os máis de 27.400 euros investidos na mellora ou ampliación do parque infantil PAI As Viñas”, indican desde la Xunta.

Xunta

Insulto

Por su parte, desde el grupo municipal del BNG de Cabanas calificaron la visita de Calvo al municipio como “un insulto ás veciñas e veciños”, añadiendo que “non é só que sexa outra máis desta axenda de visitas baleiras de contido, é que ademais acoden precisamente ao pavillón de Lavandeira”.



A este respecto, recuerdan que el Consistorio “tivo que devolver os cartos da subvención da Xunta para a obra de reparación da cuberta, conseguida polo anterior goberno municipal, e asumir cando menos unha parte do pago da obra xa efectuada con fondos propios”, concluyeron.