El BNG denuncia que Cabanas tendrá que devolver una subvención

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Cabanas denunció este jueves que el ejecutivo local tuvo que devolver el pasado lunes una subvención de 112.000 euros –autonómica, concedida durante el anterior mandato–, destinada a la mejora de la eficiencia energética del pabellón de Lavandeira.



La formación indica que la ayuda se demandó el 29 de mayo de 2023 y, un mes después, el Concello ya contaba con un adelanto de la misma. Los nacionalistas insisten en que el actual gobierno ya disponía del dinero en el momento de su toma de posesión y que tardó dos meses en licitar la actuación, “e outro mes e medio máis en proceder á adxudicación”; una demora que provocó, insisten, que el Consistorio no haya podido justificar las obras en tiempo y forma.



“Por moito que se escusen na meteoroloxía, a devolución do adianto é responsabilidade exclusiva da desidia do actual goberno”, declaró el portavoz de los nacionalistas, Iago Varela, añadiendo que “o grave, máis aló de que o Concello de Cabanas teña que devolver esta importante contía, é que agora seremos os veciños e veciñas as que teremos que asumir o custe das obras pola incapacidade do alcalde e o seu equipo”.



Varela advierte, asimismo, de que “con moita probabilidade” esta no será la única financiación conseguida en el anterior mandato perdida. “1,2 millóns de euros en fondos europeos de Transición Xusta; 180.000 para a humanización da N-651 e investimentos locais do PSTD Fragas do Eume penden dun fío pola falta de avances”, remarca el BNG.

Plazos legales



Por su parte y a preguntas de este Diario, el alcalde, Fernando Couce, asegura que el anterior ejecutivo debió hacer un modificado de crédito previo a su toma de posesión que no se llevó a cabo. “Una vez obtienes la subvención, tienes que hacer este procedimiento, en tanto que el Ayuntamiento tiene que modificar de su presupuesto la parte del dinero que tiene que aportar.

Ese modificado, desde el día después de las elecciones hasta mi toma de posesión el 17 de junio, no lo hicieron”, indica Couce, añadiendo que “yo no puedo hacer ese modificado de crédito hasta el pleno de organización, que fue el 14 de julio. El 19, apenas unos días más tarde, ya lo hicimos”, especifica el regidor, añadiendo que el proceso cumplió posteriormente todos los plazos marcados por la ley.



El alcalde remarca, además, que el Concello no tendrá que devolver la totalidad de ese dinero. “Lo que no dice el BNG es que la empresa que hizo las obras tiene una penalización del 50% del importe total de la actuación por irregularidades en la misma. En todo caso, el bolsillo del cabanés, como dice el BNG, no tendrá que asumir esa cifra, sino la mitad”, especifica Couce.

Policía Local



En otro orden de cosas, el Ayuntamiento anunció ayer que reforzará la Policía Local con la incorporación de dos auxiliares para la temporada estival. El objetivo es, explican desde el Consistorio, aumentar hasta cuatro el número de efectivos, un incremento que permitirá “ofrecer o servizo en mañás e tardes, de luns a domingo, de maneira ininterrompida ata setembro”. El ejecutivo local sostiene que su labor permitirá ayudar y asegurar las condiciones de circulación, estacionamiento y vigilancia en el término municipal.