Una falsa alarma moviliza a los servicios de emergencias en Cabanas

Una alerta ciudadana por un supuesto accidente de tráfico en Cabanas movilizó a los servicios locales y autonómicos de emergencias. Según detalló el 112, un particular avisó a la central autonómica de una salida de vía a la altura del punto kilométrico 2+300 de la AC-564, cerca de la iglesia de Santo Estevo de Irís.



En consecuencia, se movilizó hasta el lugar a una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Policía Local, la Guardia Civil y la agrupación de Voluntarios de Protección Civil –también se alertó a los Bombeiros do Eume y el GES de Mugardos–. No obstante, las unidades desplazadas no lograron localizar el mencionado vehículo.