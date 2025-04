Ya inmersos de lleno en los días “fuertes” de la Semana Santa, parece que la meteorología no va a dar tregua. Ayer se suspendieron las tres procesiones previstas –la Merced, Angustias y Dolores–y las expectativas para hoy viernes y mañana sábado no son mucho mejores. Que llueva en abril entra en la normalidad, pero no por ello deja de suponer una decepción para quien lleva tantos meses volcado en que todo salga bien y, también, para la economía de la ciudad, que se resiente.