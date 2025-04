Primer disgusto de la Semana Santa ferrolana, declarada de Interés Turístico Internacional. En la jornada que da comienzo a la semana se suspendió la única procesión del Lunes Santo. No podía ser de otro modo con la lluvia que caía y la decepción de los cofrades fue evidente. Las procesiones no han hecho más que empezar y las previsiones meteorológicas es lo más consultado cada día. Y es que, por desgracia, no hay manera de conseguir que la Semana Santa caiga en verano.