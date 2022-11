Las prisas no son buenas compañeras

ESO se ha dicho toda la vida y algo de verdad debe de tener. Y si no, que se lo digan a los que tenían tanta prisa por aplicar la ley del “sí es sí”, que a la vista está el pifostio que han montado. Y el que seguirán montando, que esto aún no se ha acabado. Nosotros no somos juristas, pero, según nos han informado, la vacatio legis de esta ley ha sido de solo 30 días, cuando normalmente es de 90, pudiendo llegar incluso a 365, es decir… ¡un año entero! Esto de vacatio legis no es que la ley se nos vaya de vacaciones, sino que es el tiempo que los juristas -cada uno en lo suyo- le dedican a estudiarla detenidamente y a aunar criterios. A ver, ¿no valía la pena esperar a meter la pata tan estrepitosa como se ha metido? ¿Qué le van a decir ahora a las víctimas? “Uy, perdón, es que no sabíamos que iba a pasar esto.” Un arquitecto al que se le cae una casa se responsabiliza por ello. ¿Por qué esta gente que hace y deshace nuestros destinos nunca se responsabiliza de nada? ¡Si no saben, que no se metan!