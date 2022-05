Operación bikini: La dieta del 30 por ciento

Ya llegó el verano, por lo menos durante tres días (más o menos). Los tres siguientes a saber qué nos toca en suerte, porque con esto del cambio climático nunca se sabe. Pero lo que sí es seguro es que dada la época del año, lo normal es que empecemos a preparar nuestros cuerpos ―serranos o no― para su exhibición pública en mayor o menor medida, a gusto del exhibidor. Resumiendo, que toca dieta y ejercicio... No, no, que no cunda el pánico, que está todo pensado. Nuestra amada economía ha salido a nuestro rescate subiéndonos la vida en un 30%. ¿Qué tiene eso que ver? Pues mire, si usted antes se gastaba 100€ en la compra de la semana, ahora se va a gastar 130€. ¡Ah!, ¿que no puede porque no le han subido el sueldo? Pues nada, lo que hay que hacer es ir comprando un 30% menos de cada producto para que nos vuelvan a cuadrar las cuentas. ¿Que antes compraba 1kg de patatas? Pues ahora 700gr. Los reparte bien repartidos entre toda la familia y listo, un 30% menos de calorías patateras per cápita. Y así con la ternera, el pollo, el pescado, el pan… ¿Y el coche? ¿Qué me dice del coche? Al precio que va el combustible lo mejor es ir andando o en bici. Ya verá cómo adelgaza, ya. Infalible la dieta del 30%.