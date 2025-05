El equipo de fútbol sala de O Parrulo está de celebración, al haberse clasificado ayer para los play off. Hace poco tiempo vibrábamos también con los éxitos del baloncesto, de la mano del Baxi. El que no nos ha dejado grandes momentos en esta temporada ha sido el Racing. El hecho es que no todo es “deporte rey” y por eso también es bueno que salgan a la palestra los demás.