La calle está que trina en arameo

POR ejemplo, los placeros de la plaza de Lugo, que salieron ayer tempranito a protestar por las obras que, desde ese mismo día, les prohibía aparcar en la propia calle del mercado, cortada varias semanas por la pavimentación del cruce con la calle Betanzos. ¿No pudieron haberles preguntado antes, ya que son parte interesada? Pues no, aquí solo sabemos mandar. ¿Quieren otra jaimitada? Pues han vuelto a cerrar el cruce de la Av. de Finisterre con el Paseo de los Puentes ―después de casi cuatro meses de obras, ahí es nada―, porque el paso de peatones elevado estaba tan elevado que parecía el Himalaya. Los coches caían en picado desde la cima al campo base y les quedaban los bajos hechos una chatarra. Pero, a ver, ¿quién diseña estas cosas? ¿No se supone que deben saber lo que hacen? Pues, al parecer no hace falta. Y ya la última por hoy: la peatonalización de Emilia Pardo Bazán. Tienen a los vecinos tirando cohetes, pero tirando a dar, porque lo único que hacen es precarizar el comercio de todas estas calles y dejar bajos vacíos e incomodidad para vivir. No solo de pasear vive el hombre/mujer, señores munícipes. Que lo sepan..