Sin baldeos en la calle, protesta ecologista y la tradición del “Auga”

La Festa da Auga de este año va a dar mucho que hablar. De hecho, ya lo está haciendo. Los problemas derivados de la sequía han abierto un debate previo sobre la conveniencia o no de su celebración y ganó la tesis de que sí se haría, pero con el matiz del regreso a los orígenes, es decir, sin los manguerazos de los bomberos y a base de lanzarse lo que pueda caber en un cubo o en los clásicos juguetes de niños. Desde el Concello de Vilagarcía aseguran que están concienciados con el ahorro y por ello decidieron dejar de baldear las calles entre otras medidas, pero que no renunciarían a la fiesta porque supone toda una tradición para la ciudad y no solo eso, también una fuente económica que, con sentidiño, puede pervivir, incluso en estos tiempos.