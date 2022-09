Dos actuaciones para un éxito seguro

que digan misa, que para un buen gobierno a nivel local y asegurarse el reconocimiento de sus vecinos deberían primar dos actuaciones sobre las demás: seguridad y limpieza. Son dos cuestiones que día sí y día también reclaman los vecinos de cualquier barrio de la nuestra bella Marineda. Pero parece que en los últimos tiempos estas cuestiones a los responsables les importan un pimiento, son otras cosillas las que les tienen entretenidos. Eso sí, si un periodista pregunta en una rueda de prensa a los que deben responder le dicen cosas como “Yo voy por la calle y la gente no me pregunta por esas cuestiones”. Claro que no, porque les avergüenza y también porque tampoco, desgraciadamente, son tan conocidos como para levantar pasiones. Ahí tienen ejemplos claros en otras urbes, que hay alcaldes que ponen a su ciudad por encima del partido político. Un ejemplo claro es Abel Caballero (“Yo por Vigo mato”), copia mala de Paco Vázquez, al que, por cierto, a día de hoy le saludan por la calle como alcalde... Por algo será.