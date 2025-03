El BNG elevará al Parlamento los casos de intoxicaciones en la empresa Sogarisa de As Somozas

El BNG trasladará al Parlamento de Galicia la problemática derivada de la suspensión parcial de la actividad del Centro de Tratamiento de Residuos de Galicia, gestionado por Sogarisa en As Somozas, tras confirmar la Xunta varios casos de intoxicaciones en el entorno.



La Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático anunció esta medida el pasado jueves ante las alertas recibidas en el 112 Galicia desde varios centros de salud de la comarca de Ferrolterra.



La formación nacionalista explicó que desde el incendio ocurrido en las instalaciones en 2023 “os veciños da zona do Pereiro veñen queixándose da aparición dunhas néboas baixas e densas, con mal cheiro, que non parecen ser de vapor de auga e que non se dilúen senón despois de superado un radio de tres ou catro quilómetros”. Según el BNG, “feitos como este e outros relacionados con estas e outras instalacións industriais no polígono de As Somozas fan dubidar da eficacia das actuacións de Medio Ambiente, xa que moitas son conocidas previamente polas empresas e outras, despóis de accidentes, demoran o suficiente para ocultar ou matizar as causas reais”.



La formación llama la atención a la Xunta sobre estos hechos “recorrentes” y demanda más implicación y diligencia de las autoridades competentes para controlar la actividad industrial del polígono, que concentra muchas empresas dedicadas al tratamiento de residuos peligrosos en cantidades y volúmenes elevados.



Por eso presenta una batería de iniciativas, desde una proposición no de ley en la que insta a la Xunta a realizar una auditoría en las empresas hasta la instalación de captadores de emisiones en distintos puntos del polígono.