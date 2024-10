La Xunta destaca la apuesta de Delicias Coruña por el aumento de la producción

La delegada territorial del gobierno autonómico en Ferrol, Martina Aneiros, destacó la apuesta de Delicias Coruña, ubicada en el parque empresarial Penapurreira de As Pontes, por incrementar la capacidad de producción de su fábrica, dedicada a la elaboración de productos panificables –empanadas, empanadillas, pan gallego y tortas–.



Lo hizo durante una visita a las instalaciones, en la que recordó que la Xunta cuenta con una línea de ayudas destinadas a la estimulación de nuevos proyectos de inversión empresarial en Galicia, con el objetivo de dinamizar la actividad económica y potenciar el mantenimiento y la creación de empleo, además de la innovación.



Precisamente, Delicias Coruña recibió una aportación de la Consellería de Economía e Industria que ascendió a 166.000 euros y que la firma destinó a la adquisición de maquinaria para el relleno automático de harinadores –una tarea que hasta ahora se llevaba a cabo de manera manual–, así como un sistema de paletizado automático.

Xunta



“Estímase que co investimento realizado a produción de empanadas alcanzará as 27.200 unidades anuais e a de tortas incrementarase en 60.000, ata alcanzar as 160.000 elaboradas ao ano”, especifican desde la Delegación territorial.



Aneiros recordó, asimismo, que desde la Oficina Económica de Galicia –dirigida desde el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)– se acompaña a las firmas en cualquier tipo de consulta o apoyo. “Serve, pois, como instrumento para facilitar a relación entre a Administración e as empresas, e seguir avanzando na liña de desburocratización que vén impulsando o goberno galego”, aseveró.



Así las cosas, desde su puesta en marcha el pasado mes de abril, dicho servicio autonómico “leva resoltas máis de 8.000 consultas, das que o 79% son atendidas no momento”, destacan desde la Xunta.