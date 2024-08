Nace en As Pontes una plataforma para la defensa del patrimonio industrial

A finales del pasado mes de julio se constituyó en la Casa Dopeso de As Pontes –tras una asamblea en la que participaron una treintena de personas– la Plataforma en defensa do Patrimonio Industrial das Pontes, un colectivo que busca preservar las instalaciones de la central térmica del municipio evitando la demolición de parte de las mismas. “O noso futuro non pode construírse derrubando o pasado e non debemos conformarnos cunha simple exposición fotográfica como memoria”, resaltan en un manifiesto publicado en los últimos días, en el que demandan apoyo por parte de la ciudadanía, a la que invitan a sumarse a la plataforma y a participar en las actividades que llevarán a cabo próximamente.



Así las cosas, demandan a Endesa que renuncie a la ejecución del proyecto de derribo. Sostienen que “a conservación da chimenea e doutros elementos de alto valor, como o parque de carbóns, non é incompatible coa instalación de futuras insdustrias no territorio”, añadiendo que carece de sentido, asimismo, deshacerse de otras instalaciones de la central –como los talleres, almacenes u oficinas– “sen facer unha valoración sobre as posibilidades de uso”.



Mientras, demandan al Ayuntamiento pontés la suspensión temporal de los efectos de la licencia concedida para la demolición hasta que una comisión –en la que tomen parte la propia plataforma, el Consistorio, Endesa y la Xunta– determine “de forma razoada” los elementos patrimoniales mínimos que se han de conservar, así como las condiciones para su preservación. “Entre eles estaría a propia chimenea, polo que instamos tamén ao Concello a apoiar a súa declaratoria como Ben de Interese Cultural da Consellería de Cultura”, añade el manifiesto.



Por último, la Plataforma solicita al ejecutivo local que someta la demolición a una consulta popular. “Existen antecedentes como (...) a feita sobre as chemineas de Sant Adriá de Besós dunha central de Endesa no ano 2008”.



El colectivo remarca que “a chimenea das Pontes é unha estrutura emblemática do noso pobo construída no 1974, máxima representante do patrimonio industrial e testemuña dun pasado que, coas súas luces e sombras, marcou un fito no discorrer técnico e social, tanto a nivel local como estatal”.