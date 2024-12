Mejora de las infraestructuras viales en el polígono de Penapurreira, en As Pontes

El Concello de As Pontes está acometiendo una serie de trabajos de mejora de las infraestructuras viales interiores del polígono industrial de Penapurreira. Con motivo de estos trabajos –que cuentan con una ayuda de la Consellería de Economía para actuaciones en los parques empresariales de Galicia– se desplazó hasta la zona la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros. La representante autonómica comprobó la ejecución de una nueva pavimentación de la acera de la calle Carracedo, que hasta el momento disponía de un firme de lastra de hormigón “nun estado notable de deterioro, que entrañaba riscos para os viandantes”, apuntan desde el gobierno gallego.



El proyecto recibió una aportación económica de 40.587 euros de esta línea de ayudas, dotada de 3,5 millones de euros y que permite mejorar los servicios y acondicionar las infraestructuras existentes o de nueva construcción en este tipo de áreas industriales. En definitiva, estas subvenciones buscan que las empresas radicadas en ellas dispongan de condiciones más competitivas para desarrollar su actividad económica.



“É un exemplo máis da política do goberno galego a prol da busca constante de mellorar a oferta de solo empresarial para favorecer a actividade industrial, a captación de novos investimentos e a creación de emprego”, apuntó Aneiros, recordando que en la presente convocatoria cuatro concellos de las comarcas –As Pontes, Cabanas, As Somozas y Narón – dispusieron de un total de 274.000 euros. Entre las actuaciones subvencionables están, por ejemplo, mejoras en la iluminación pública en los colectores que vierten a las EDAR municipales; la gestión de residuos dentro del parque empresarial o la instalación de sistemas de seguridad y vigilancia.