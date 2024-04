Euroeume impulsa en As Pontes proyecto de recuperación de la memoria oral

La Asociación sin ánimo de lucro Euroeume impulsa en el municipio de As Pontes el proyecto ‘Un café con historias’, una iniciativa que se enmarca en el programa ‘Aldeas Activas e Saudables’ y que pretende fomentar que sus participantes ejerciten la memoria a través de sus historias de vida personales, a la par que se realiza una recogida “dos saberes da comarca e do patrimonio inmaterial do territorio”.



La actividad comenzará el día 18 en el local de la ACC As Painceiras, en Ribadeume, y constará de cinco sesiones en formato tertulia que se celebrarán todos los jueves de este mes y el primero de mayo.

El proyecto se dirige a los mayores de 60 años empadronados en el municipio y los interesados en participar pueden formalizar sus inscripciones en el número de teléfono 664 845 694 o en el correo electrónico euroeume@euroeume.org.



Así pues, en las sesiones el personal de la entidad dinamizará las reuniones a partir de una serie de temáticas –ocupaciones, lugares emblemáticos de su entorno, personas de referencia en la zona o recuerdos de la infancia y la escuela, entre otras cuestiones–. Desde la organización explican que a lo largo del año se realizarán otros talleres en los diferentes municipios de la comarca con las mismas características.



Una vez recogida la información y analizadas las historias y documentos que aporten los participantes, Euroeume elaborará otro proyecto “para visibilizar as voces da veciñanza, que adoitan pasar desapercibidas na historiografía oficial”.



La iniciativa está subvencionada por la Consellería de Política Social, en el marco de las ayudas para propuestas con fines sociales financiadas con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).